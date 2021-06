Porto Alegre amplia vacinação para mulheres de 49 anos neste sábado

A Prefeitura de Porto Alegre confirmou, nesta sexta-feira, a ampliação da vacinação contra a Covid-19 para mulheres com 49 anos. A imunização para este grupo estará disponível a partir deste sábado. Os endereços para vacinação devem ser divulgados ainda hoje.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a ampliação ocorre após a chegada de novo lote de vacinas contra a Covid-19 na manhã desta sexta-fera. Conforme a pasta, Porto Alegre recebeu 16.200 doses da Janssen, 17.110 da Coronavac e 17.742 da Pfizer.

