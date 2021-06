Porto Alegre amplia vacinação para pessoas de 45 anos nesta quinta-feira

publicidade

Homens e mulheres com 45 anos ou mais e sem comorbidades podem se vacinar contra a Covid-19 a partir desta quinta-feira nos pontos de imunização de Porto Alegre. Paralelamente, a aplicação de doses segue para os públicos já contemplados anteriormente na campanha. A vacina pode ser feita em 12 unidades de saúde e no drive-thru do Big Barra Shopping Sul. Os drives do Big Sertório e da PUCRS não estarão em operação na quinta-feira.

Também estará disponível a segunda dose (D2) da vacina Coronavac/Butantan para todos que estão com o esquema vacinal em atraso, quem recebeu Astrazeneca há pelo menos 12 semanas e aqueles com retorno marcado para a Pfizer.

O serviço de agendamento pelo app 156+POA será mantido das 18h às 21h. Para agendar a vacinação, é necessário acessar o aplicativo, verificar os locais e escolher os horários disponíveis.

Até esta quarta-feira, 58.91% da população adulta de Porto Alegre já contava com a primeira dose contra a Covid-19 e 32.79% tinha o esquema vacinal completo.

Confira os pontos de vacinação

O quê: primeira e segunda doses de vacina contra a Covid-19 (exceto Pfizer e Astrazeneca/Oxford)

Público: homens e mulheres com 45 anos ou mais; trabalhadores da educação no ensino superior, profissionais da educação infantil, fundamental e médio do ensino municipal, estadual e rede privada e profissionalizante da rede estadual; pessoas com deficiência permanente e comorbidades a partir de 18 anos.

Onde: drive-thru do Big Barra Shopping Sul

Horário: 9h às 17h

Endereço: Big Barra Shopping Sul - Acesso pela avenida Diário de Notícias, 300, bairro Cristal

O quê: primeira e segunda dose de vacina contra a Covid-19

Público: homens e mulheres com 45 anos ou mais; trabalhadores da educação no ensino superior, profissionais da educação infantil, fundamental e médio do ensino municipal, estadual e rede privada e profissionalizante da rede estadual; pessoas com deficiência permanente e comorbidades a partir de 18 anos, gestantes e puérperas.

Onde: 12 unidades de saúde

Horário: 8h às 17h

Endereços: Álvaro Difini - Rua Álvaro Difini, 520 - bairro Restinga

Belém Novo - Rua Florêncio Farias, 195 – bairro Belém Novo

Camaquã - Rua Professor Dr. Pitta Pinheiro Filho, 176 - bairro Camaquã

Glória - Avenida Professor Oscar Pereira, 3229 - bairro Glória

IAPI - Rua Três de Abril, 90 - bairro Passo das Pedras

Moab Caldas - Avenida Moab Caldas, 400 - bairro Santa Tereza

Modelo - Rua Jerônimo de Ornelas, 55 - bairro Santana

Morro Santana - Rua Marieta Menna Barreto, 210 - bairro Protásio Alves

Assis Brasil - Avenida Assis Brasil, 6615 – bairro Sarandi

Santa Cecília - Rua São Manoel, 543 - bairro Santa Cecília

Santa Marta - Rua Capitão Montanha, 27 – bairro Centro

São Carlos - Av. Bento Gonçalves, 6670 - bairro Partenon

O quê: segunda dose da Pfizer

Público: quem tem marcado retorno na carteira de vacinação para esta data ou antes disso

Horário: 9h às 17h, com exceção da Panvel do Iguatemi, cujo horário começa às 10h

Onde: farmácias parceiras

Endereços: confira aqui

O quê: segunda dose Astrazeneca/Oxford

Onde: 33 unidades de saúde

Horário: 8h às 17h

Endereços: confira aqui