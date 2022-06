Porto Alegre aplica 4ª dose da vacina contra Covid-19 em pessoas com 59 anos nesta terça-feira

publicidade

A prefeitura de Porto Alegre anunciou para essa terça-feira a aplicação da quarta dose de vacina contra a Covid-19 para pessoas com 59 anos ou mais. O avanço no ciclo vacinal foi possível com a chegada de 43 mil doses na Capital. A imunização irá ocorrer no Shopping João Pessoa e em 26 unidades de saúde. Confira os locais aqui.

Para receber a dose, é necessário apresentar documento de identificação e carteira de vacinação. A abertura para mais faixas etárias dependerá da quantidade de doses em estoque.

De acordo com a Prefeitura, a ampliação segue orientação do Ministério da Saúde, que anunciou a dose de reforço para todas as pessoas a partir de 50 anos. Com a mudança, são mais de 100 mil pessoas aptas a receber a quarta dose na Capital.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o segundo reforço estará disponível para todas as pessoas a partir de 59 anos vacinadas com a terceira dose até 14 de fevereiro, ou seja, há mais de quatro meses. De acordo com nota técnica do Ministério da Saúde, poderão ser utilizadas as vacinas Pfizer, Janssen ou Astrazeneca, independentemente da dose aplicada anteriormente.