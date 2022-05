Porto Alegre começa a vacinar contra gripe crianças de 5 a 9 anos e pessoas acima de 55 anos

publicidade

Crianças de 5 a 9 anos e pessoas com idade acima de 55 anos já podem tomar a vacina contra a gripe a partir desta sexta-feira. A ampliação dos grupos seguiu recomendação da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Crianças entre 5 e 9 anos devem ter intervalo mínimo de 15 dias entre a dose da vacina contra gripe e a vacina contra Covid-19. Já os adultos não precisam respeitar este intervalo.

• Confira os locais de vacinação contra a gripe em Porto Alegre

A campanha de vacinação contra a influenza segue até 3 de junho. Em Porto Alegre, 124 unidades de saúde oferecem a imunização, no horário de funcionamento de cada local. Os grupos em atendimento passam a ser os seguintes a partir desta sexta: crianças de 6 meses a 9 anos, adultos a partir de 55 anos, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, pessoas com deficiência, trabalhadores portuários e do transporte, pessoas privadas de liberdade, profissionais da educação, pessoas com comorbidades, povos indígenas e integrantes das Forças Armadas e da segurança e salvamento.

Para receber a vacina, trabalhadores da saúde e outras categorias profissionais devem apresentar contracheque ou outro documento que demonstre o vínculo empregatício. Já as crianças precisam apresentar a caderneta de vacinação. Para pessoas com mais de 55 anos, é solicitado a apresentação do documento oficial com foto, que comprove a idade. Gestantes e puérperas, devem levar a carteira de gestante.

