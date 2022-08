Porto Alegre faz mutirão para Cadastro Único

publicidade

A Prefeitura de Porto Alegre já atendeu mais de 50 mil pessoas em 45 dias de campanha para atualização do Cadastro Único. “Temos um bom índice de recuperação de atualização”, avaliou o vice-presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), Cristiano Roratto. “O Cadastro Único é a porta de entrada para todos os benefícios socioassistenciais do governo federal, muitos do governo estadual e também do poder municipal”, lembrou, citando como exemplo os auxílios emergenciais. “São inúmeros benefícios que geram necessidade dele”, acrescentou.

Neste sábado, mais um mutirão de atualização cadastral foi realizado, desta vez no bairro Restinga, no Extremo Sul da Capital. Mais de 300 pessoas procuraram, entre 8h e 14h, o posto montado na Escola Municipal Professor Larry Jose Ribeiro Alves, na avenida Economista Nilo Wulff. O público prioritário foram idosos, mães com crianças de colo e gestantes. “A Restinga era uma das regiões com maior volume de pessoas sem atualização cadastral da cidade”, constatou o vice-presidente da Fasc.

Segundo Cristiano Roratto, os dados de situação matrimonial, endereço, escola e de renda estão entre os mais desatualizados. “O recorte de renda é o que mais gera inconsistência no Cadastro Único. A renda não comunicada é o que mais dá suspensão e gera bloqueio…”, alertou.

“A gente tem feito esses mutirões para facilitar o acesso da população...”, frisou. Ele observou que os postos descentralizados também possuem a mesma finalidade. “Ampliamos os postos e números de entrevistadores”, sublinhou. “Também temos equipes que vão até as casas dos acamados”, complementou.

De acordo com o vice-presidente da Fasc, as mais de 40 mil pessoas atendidas na campanha de atualização passaram tanto pelos mutirões como nos postos. “Conseguimos uma meta nunca antes protagonizada na cidade”, enfatizou. “Temos postos onde os entrevistadores fazem uma média de 30 cadastros por dia”, revelou.

Cristiano Roratto chamou a atenção também para o fato de que 40 entre 100 pessoas que procuram o atendimento querem apenas fazer uma consulta ao invés de alguma atualização cadastral. “Essa consulta pode ser feita pelo aplicativo do Cadastro Único .Não precisa comparecer no posto, é menos um na fila”, orientou.

As famílias devem comparecer munidas de documentos originais de todos do núcleo familiar: CPF ou título de eleitor do responsável maior de 16 anos; RG; carteira de trabalho; certidão de nascimento ou certidão de casamento, comprovante de residência e comprovante escolar.

CadÚnico-Unidades de Atendimento

* Segunda a sexta-feira,das 8h30min às 12h e das 13h30min às 17h30min:

Região Cristal

Subprefeitura – avenida Copacabana, 1096, bairro Tristeza

Região Extremo Sul

Subprefeitura – avenida Des. Jorge Mello Guimarães, 12, bairro Belém Novo

Região Restinga

Subprefeitura - rua Antônio Rocha Meirelles Leite, 50 - 2ª Unidade Restinga Nova

Região Partenon

Subprefeitura – avenida Bento Gonçalves, 6670 – terminal Antônio de Carvalho

Região Leste

Subprefeitura - rua São Felipe, 144 - Bom Jesus

Região Norte

Subprefeitura - rua Afonso Paulo Feijó, nº 220, Sarandi

*Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h:

-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS): avenida João Pessoa, 1105

* Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h:

-Vida Centro Humanístico: avenida Baltazar de Oliveira Garcia – Sala 656, área 6 – Sarandi

- Sine Municipal: avenida Sepúlveda esquina com Mauá - Centro Histórico.

- Centro de Referência de Assistência Social (CRAS): atendem famílias já acompanhadas pelas equipes e grupos prioritários: Idosos, Gestantes, PCDs.