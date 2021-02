Porto Alegre já vacinou mais de 50% do público alvo da primeira etapa

publicidade

O monitoramento da vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre, divulgado na ferramenta Vacinômetro, da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informa que 52.939 pessoas foram vacinadas na Capital, o que equivale a 52,64% dos 100.559 que são o público alvo desta etapa. Estão incluídos neste estágio os grupos prioritários da Fase 1 do Plano Municipal de Vacinação de Porto Alegre.

Dos profissionais de saúde, 37.793 já foram vacinados – 45,83% dos 82.464 previstos; da classe dos idosos e pessoas com deficiência institucionalizadas e idosos acamados, 13.994 foram imunizados – 84,51% do total de 16.548; e da população indígena e quilombola,1038 foram vacinados, o que corresponde a 67,98% de 1.527 que estão nesta categoria.

Desde que começou a vacinação, no dia 18 de janeiro, que iniciou com cinco doses, o dia 21 de janeiro registrou mais aplicações, com 7.054, e o dia 24 de janeiro é o que contabilizou menos, com 307. A imunização mais recente foi na quinta-feira, com 3.185 doses aplicadas, conforme relatório emitido pela SMS, no dia 5, às 9h.

Entre os 28 estabelecimentos de saúde da capital, que contemplam gerências distritais (GD) e hospitais, no dia 5, o Complexo Hospitalar Santa Casa já aplicou 5.280 doses, a maior quantidade. Já o Instituto Psiquiátrico Forense recebeu apenas 36 doses, o menor volume.

A primeira remessa destinada à Capital chegou no dia 18 de janeiro, com 51,6 mil doses; a segunda, no dia 25 de janeiro,com 32 mil doses; a terceira no dia 1º de fevereiro, com 9,22 mil doses. O três lotes somam 92,88 mil doses até o momento.

Já o Estado, recebeu 511.200 doses – a soma dos três lotes recebidos com 341,8 mil unidades de Coronavac, 53,4 mil Coronavac e 116 mil vacinas da Oxford/AstraZeneca, respectivamente. Este número contempla a primeira e segunda doses. Já foram distribuídas 506.983 (referentes às duas doses), sendo que 214.890 da primeira dose já foram aplicadas. De acordo com o Governo do RS, um novo lote de 193,2 mil doses chegará ao Estado neste fim de semana.