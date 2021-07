Porto Alegre libera vacinação contra Covid-19 até pessoas com 37 anos nesta semana

publicidade

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Porto Alegre informou nesta segunda-feira a programação para o calendário de vacinação contra a Covid-19 nos próximos dias. Ainda nesta semana, a possibilidade de imunização será estendida até as pessoas que tenham 37 anos. Segundo a SMS, caso chegarem mais doses à Capital ainda nesta semana, novas idades poderão ser liberadas.

Hoje, o público atendido é o composto por 42 anos. Nesta terça, a vacina fica disponível a quem tem ao menos 41 anos. A partir de quarta, podem buscar a vacina aqueles que tenham 39 anos ou mais. Na quinta, o público que tem pelo menos 38 anos pode ser imunizado, e na sexta, a faixa etária será ampliada a quem tem a partir de 37 anos.

Porto Alegre é a capital com a vacinação proporcionalmente mais avançada no Brasil. Até a tarde desta segunda-feira, 675.955 pessoas haviam recebido ao menos uma dose, enquanto 372.331 já completaram o ciclo vacinal – com duas aplicações ou uma, no caso da Janssen. Os números são equivalentes a 61,1% e 33,7%, respectivamente, da população vacinável, composta por adultos com 18 anos ou mais.