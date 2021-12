Porto Alegre mantém vacinação contra a Covid-19 em 41 pontos nesta quarta-feira

publicidade

A vacinação contra a Covid-19 prossegue em 41 pontos de Porto Alegre nesta quarta-feira. Além do Shopping João Pessoa e o Largo Glênio Peres, serão seis farmácias e 33 unidades de saúde.

Das unidades de saúde, seis têm atendimento até as 21h. Sâo elas as do Belém Novo, Morro Santana, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos e Tristeza.

Nos locais, haverá aplicação da primeira, segunda e terceira doses. A exceção fica por conta da segunda dose de Coronavac/Butantan, que está disponível apenas em unidades de saúde específicas.

Para recebê-la, são 15 unidades, além do Largo Glênio Peres e o Shopping João Pessoa. Você confere os endereços e horários aqui.