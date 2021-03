Porto Alegre recebe 30 respiradores do Instituto Cultural Floresta

publicidade

No momento mais grave do enfrentamento da pandemia do coronavírus, três hospitais de Porto Alegre receberam 30 novos respiradores na manhã desta quinta-feira. A entrega foi feita pelo Instituto Cultural Floresta (ICF) no Hospital Independência, na presença do vice-prefeito Ricardo Gomes. Os equipamentos, produzidos em Minas Gerais, foram distribuídos para Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (15), Hospital Mãe de Deus (10) e Hospital Independência (5).

Esta primeira leva de respiradores foi adquirida com recursos doados pelos diretores e conselheiros da entidade sem fins lucrativos que reúne empresários locais. O Instituto lançou também uma campanha online para arrecadar mais recursos, com o objetivo de adquirir mais 70 respiradores. As doações podem ser feitas através deste site.

“A união de esforços é fundamental para enfrentarmos a pandemia”, destacou prefeito Sebastião Melo, reforçando a importância da articulação do vice-prefeito para mobilizar a parceria com a entidade. Gomes foi quem procurou o Instituto depois que os Ventiladores Pulmonares Inteligentes (VI – C19) chamou sua atenção pela tecnologia avançada e de custo menor do que concorrentes – o equipamento custa R$ 36 mil, e os demais têm preço de aproximadamente R$ 60 mil.

“A ação do Instituto Cultural Floresta mostra o empenho em salvar vidas e o comprometimento da iniciativa privada e dos doadores no enfrentamento à pandemia. A população de Porto Alegre agradece e os hospitais farão uso imediato dos respiradores para atender quem mais precisa”, afirmou o vice-prefeito. O presidente do conselho da entidade, Claudio Goldztein, pediu apoio da população. "O objetivo da ação, além de ajudar a aumentar a capacidade de atendimento, é mobilizar entidades, empresas e a sociedade civil para que contribuam pra que o ICF adquira mais 70 respiradores para serem entregues semana que vem.”