Porto Alegre recebe convenção de contabilidade no salão de atos da PUCRS

Com o tema "Contabilidade e Tecnologia: Aliança para o desenvolvimento das nações", o XIII Congresso Interamericano de Educadores da Área Contábil iniciou nesta terça-feira no salão de atos da PUCRS. O evento reuniu mais de 720 participantes de maneira presencial e mais de 1.700 no modelo virtual.

A presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS), Ana Tércia Lopes Rodrigues, destacou a satisfação de receber no Rio Grande do Sul eventos tão importantes para a classe contábil, como a XXXIV Conferência Interamericana de Contabilidade (CIC) e a XVIII Convenção de Contabilidade do RS (CCRS), além do Congresso.

Ana Tércia ressaltou a responsabilidade dos educadores de formar o capital intelectual da profissão contábil. “O congresso é realizado em um momento oportuno, momento em que ainda estamos vivenciando, saboreando os efeitos das comemorações do Dia do Professor", ressaltou.

Segundo ela, são profissionais que com sua formação técnica optaram por atuar na docência, na área acadêmica, na pesquisa, na extensão e no ensino. "Nada é mais desafiador, nada exige mais responsabilidade de um profissional do que ser responsável pela formação dos futuros profissionais, colocar no mercado todo o capital intelectual que vai assumir o desenvolvimento da profissão no futuro”, acrescentou.

Fortalecer a formação acadêmica

O evento tem como objetivo fortalecer a formação acadêmica dos estudantes de Contabilidade com a proposta de promover o desenvolvimento da profissão contábil. A presidente encerrou sua exposição falando da alegria de completar 30 anos de formação acadêmica adquirida na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), local de onde o congresso está sendo realizado, e compartilhando o orgulho de fazer parte dos docentes da área contábil no país. “Sou contadora de formação e professora por opção”, finalizou.

Já a presidente da Associação Interamericana de Contabilidade (AIC), Maria Clara Cavalcante Bugarim, disse que estava orgulhosa do Estado estar sediando os três eventos. Maria Clara lembrou ainda do momento especial que o Mundo vive em razão da pandemia da Covid-19 - o que marcou o período de muitas ações desenvolvidas pela AIC, em especial da Comissão de Educação que não reduziu suas atividades.

O XIII Congresso Interamericano de Educadores da Área Contábil está sendo realizado na modalidade híbrida para contemplar todos os profissionais da contabilidade dos 21 países integrantes da AIC e para atender os protocolos de segurança sanitária definidos para esse tipo de evento.

