Porto Alegre reforça importância da testagem da Covid-19

Com aumento do número de casos positivos para a Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre reforçou a importância da testagem de pacientes sintomáticos e a necessidade de cumprir isolamento após a confirmação do diagnóstico. Mesmo diante desse cenário, a maioria das pessoas que testam positivo para a doença não retornam aos locais de testagem após o período de isolamento.

A coordenadora do Núcleo de Doenças Transmissíveis Agudas da SMS, Evelise Tarouco da Rocha, explicou que poucas pessoas voltam para fazer um novo teste. Apesar disso, ela recomenda que as pessoas que apresentam sintomas façam um teste de antígeno ou PCR.

Se o resultado for positivo, a orientação é para cumprir isolamento de sete dias a contar do início dos sintomas. Ela esclarece que se o paciente estiver sem febre e apresentar melhora dos sintomas no sétimo dia, já pode sair do isolamento e não há necessidade de novo teste. "A grande maioria cumpre isolamento e não retorna para fazer o teste, esse é o nosso padrão. São poucos casos onde as pessoas buscam fazer testes, às vezes, por desconhecimento ou a empresa onde a pessoa trabalha solicita. E a gente faz a orientação de que não é necessário, se a pessoa clinicamente teve o quadro resolvido", frisa.

Caso contrário, se a pessoa ainda estiver apresentando sintomas gripais como febre, Evelise afirma é necessária uma reavaliação. "Possivelmente vai ter necessidade de ampliar o tempo de isolamento, que fica entre sete e dez dias. O padrão é sete dias, porque é o período aonde a situação clínica se resolve. Mas tem alguns casos que precisam de um isolamento, de um tempo um pouco maior, mas aí é mediante reavaliação médica", disse. Conforme Evelise, as pessoas que já cumpriram o isolamento e se recuperaram da Covid-19 devem seguir medidas de prevenção. "A orientação é que no retorno às atividades ela retorne usando máscara de proteção", observou.

Ela destacou que alguns pacientes podem testar positivo mesmo após 20 dias após o primeiro diagnóstico, o que é incomum, mas pode acontecer. "A gente teve alguns casos, mas não é o mais comum. Tanto que os nossos protocolos de retestagem consideram um período de pelo menos 90 dias pra considerar uma pessoa novamente positiva para Covid-19. Justamente por conta disso, porque tem um período que a pessoa pode continuar apresentando um resultado de exame positivo, isso já é comprovado na literatura, mas não tem risco de transmitir para outras pessoas", completa.

Evelise acrescenta que o tempo de transmissão do vírus tem duração curta, embora o organismo possa acusar a presença do vírus durante 90 dias. "Por isso a gente só considera um caso de reinfecção por Covid-19 após esse período, porque é um período já estabelecido de que a pessoa pode refazer o exame e apresentar resultado positivo novamente", alertou.