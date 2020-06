Porto Alegre registra a 75ª morte por Covid-19

publicidade

A cidade de Porto Alegre confirmou nesta sexta-feira a 75ª morte relacionada ao novo coronavírus. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a vítima é uma mulher, de 54 anos, que estava internada no Hospital São Lucas, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

🔴 Confirmado 75⁰ óbito de paciente de Porto Alegre com #Coronavirus. Ocorrido em 23/6, notificado em 25/6. Mulher, 54 anos. Internada no Hospital São Lucas da PUC desde 21/05. Em UTI desde 21/06. Ex-tabagista. pic.twitter.com/4X62azMjvK — Saúde Porto Alegre (@saudepoa) June 26, 2020

Conforme a secretaria, a paciente morreu ainda nessa terça-feira, mas a fatalidade só foi confirmada como sendo de Covid-19 nessa quinta. A mulher estava na Unidade de Tratamento Intensivo desde o último domingo e era ex-tabagista.

Nessa quinta, a prefeitura de Porto Alegre chegou a informar a 75ª morte, dizendo se tratar de um homem, de 66 anos. No entanto, após a investigação do COE/RS, foi verificado que o óbito era de um paciente de Cidreira e que, portanto, foi excluído da contagem referente a Porto Alegre. Ele na realidade passava temporadas na Capital e temporadas no litoral. A contaminação, porém, ocorreu no município litorâneo.

Após investigação do COE RS foi verificado que óbito relatado no tweet abaixo trata de paciente de Cidreira, excluído da contagem de POA. Paciente passava temporadas em POA e temporadas no litoral mas se contaminou em Cidreira, onde estava desde dez/2019https://t.co/totzoE5PMO — Saúde Porto Alegre (@saudepoa) June 26, 2020

Caxias e Imbé

Nesta sexta-feira, as cidades de Caxias do Sul e Imbé também registraram mortes relacionadas à Covid-19. No caso do município serrano, foi 14ª fatalidade. Já a localidade do Litoral Norte relatou o primeiro óbito por conta da doença.

As três mortes ainda não constam no boletim informativo da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Em nota publicada no Twitter nessa quinta-feira, a SES informou que, excepcionalmente, não traria novos dados de pessoas internadas e novos óbitos causados pela Covid-19. Segundo o informe, a causa foi um problema no acesso e na exportação do banco de dados do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe), do governo federal, onde os casos graves e óbitos são notificados. Desta forma, o boletim aponta um total de vítimas por Covid-19 de 500, o mesmo número do informe da SES de quarta-feira.