Porto Alegre tem 52 pontos de vacinação contra Covid-19 nesta quarta

Porto Alegre terá, nesta quarta-feira, 52 pontos de vacinação contra a Covid-19. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a imunização ocorre no Shopping João Pessoa, dez farmácias e 41 unidades de saúde - sete delas com atendimento até as 21h (Belém Novo, Diretor Pestana, Morro Santana, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos e Tristeza).

Segundo a SMS, a aplicação da segunda dose de reforço estará disponível para vacinados com a primeira dose de Janssen até 29 de outubro (dois meses) e para vacinados com a segunda dose dos demais imunizantes até 29 de agosto (quatro meses).

Confira os pontos de vacinação

O quê: a primeira dose da vacina contra a Covid-19

Público: Pessoas com 12 anos ou mais

Onde: 41 unidades de saúde, Shopping João Pessoa e dez farmácias parceiras

Documentação: documento de identidade com CPF

O quê: segunda dose para vacinados com Coronavac

Público: Pessoas que receberam a primeira dose até 1º de dezembro (28 dias)

Onde: 15 unidades de saúde e Shopping João Pessoa

Documentação: identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação

O quê: segunda dose para vacinados com Pfizer e AstraZeneca

Público: pessoas que receberam a primeira dose até 3 de novembro (oito semanas)

Onde: 41 unidades de saúde, Shopping João Pessoa e dez farmácias parceiras

Documentação: identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação

O quê: terceira dose (dose de reforço)

Público: Pessoas acima de 18 anos vacinadas com a segunda dose até 29 de agosto (quatro meses) e imunossuprimidos com esquema vacinal completo até 1º de dezembro (28 dias)

Onde: 41 unidades de saúde, Shopping João Pessoa e dez farmácias parceiras

Documentação: documento de identidade com CPF e carteira de vacinação com o registro das duas doses. Imunossuprimidos devem apresentar também comprovante da condição de saúde por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

O quê: dose de reforço da Janssen

Público: Pessoas vacinadas com Janssen até 29 de outubro (dois meses)

Onde: oito unidades de saúde (Álvaro Difini, Assis Brasil, Glória, IAPI, Santa Cecília, Santa Marta, São Carlos e Tristeza) e Shopping João Pessoa

Documentação: documento de identidade com CPF e carteira de vacinação com o registro da Janssen