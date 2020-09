Porto Alegre tem ampliação nos horários de ônibus a partir desta segunda-feira

publicidade

As tabelas de horários de ônibus em Porto Alegre sofrem alterações a partir desta segunda-feira. De acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), as linhas 631, T1, T7 e 493 terão ampliação na oferta. Já as linhas 731, 701, 704, 704.1, 110, 171.6, 436 e 4944 terão alterações em suas tabelas horárias.

A partir de segunda também será reativada a linha 494. Além disso, entra em operação a nova linha A25. O sistema de lotação também terá mudanças na oferta das linhas 10.7/Belém Novo e 10.71/Belém Novo via Chapéu do Sol , já a partir deste sábado, 19, e da 10.6/Restinga.

Os ajustes na oferta são realizados conforme análises diárias da demanda de passageiros de cada linha. As tabelas horárias atualizadas estão disponíveis no site da EPTC. Os horários também podem ser consultados pela Função GPS do aplicativo do Cartão TRI.

Confira as mudanças:

Linhas de ônibus



631/Parque dos Maias – Ampliação de oito viagens por dia, passando de 94 para 102 viagens, sendo 47 no sentido bairro-Centro e 55 no sentido Centro-bairro. Com isso, há redução do intervalo médio entre viagens no pico da tarde (das 16h às 19h) de 16 minutos para 11, com diminuição do tempo de espera de 31%. Também terá redução do intervalo médio entre viagens na faixa das 14h de 20 minutos para 15, com diminuição no tempo de espera neste período de 25%.



731/Parque dos Maias/Sertório - Ajuste da tabela horária, mantendo as 66 viagens por dia, sendo 33 por sentido. Também terá sincronismo da operação entre as linhas 631 e 731 no terminal Parobé no pico da tarde.



701/Vila Farrapos/Voluntários - Ajuste da tabela horária, mantendo as 19 viagens por dia, sendo nove no sentido bairro-Centro e 10 no sentido Centro-bairro. O intervalo entre partidas no pico da manhã e tarde (das 6h às 9h e das 16h às 19h) passa a ser de 30 minutos. A mudança dos horários ocorre para ajustar os tempos de viagem da linha.



704/Humaitá e 704.1/Humaitá/A.J Renner/D. Teodora - Ajuste da tabela horária, mantendo as 86 viagens por dia, sendo 43 por sentido. Também haverá ajuste no tempo de viagem.



A25/Alimentadora A. Feijo/Humaitá - Nova opção de deslocamento do bairro até o Terminal Triângulo. Terá oferta de duas viagens por dia no pico da manhã (06h15 e 06h50). Integração gratuita com outras linhas com o uso do Cartão TRI. Clientes do bairro Santa Rosa de Lima com embarque no trecho que compreende do Beco do Paulino até a rua dos Maias passam a dispor com uma opção de deslocamento ao Centro de forma integrada e com a gratuidade no segundo deslocamento. Com a nova linha há uma economia de R$ 2,35 na segunda passagem para os clientes que necessitam integrar para chegar ao seu destino.



110/Restinga Nova via Tristeza - Ajuste da tabela horária, mantendo as 65 viagens por dia, sendo 31 viagens no sentido bairro-Centro e 34 no sentido Centro-bairro. Terá ampliação do horário de funcionamento da linha até as 20h20.



171.6/Ponta Grossa/Serraria - Ajuste da tabela horária, mantendo as 100 viagens por dia, sendo 50 por sentido. Terá antecipação das duas primeiras viagens da linha bairro-Centro das 5h05 para as 5h e 5h45 para as 5h40. Também terá alteração nos dois primeiros horários no sentido Centro-bairro, das 6h10 para as 6h15 e das 7h05 para as 6h55.



T1/Transversal 1 - Ampliação de uma viagem no sentido Norte-Sul na faixa das 5h. Regularização dos intervalos entre as viagens NS nas faixas das 6h e 7h que passam a ser de 10 minutos e 9 minutos respectivamente.



T7/Terminal Triângulo - Ampliação de uma viagem no sentido Norte/Sul na faixa das 5h. Regularização dos intervalos entre as viagens NS nas faixas das 6h e 7h que passam a ser de 10 minutos.



493/Jardim Ypu – Ampliação de uma viagem, passando a ter cinco viagens por dia no sentido bairro-Centro. Terá atendimento exclusivo ao bairro até as 7h20. Após às 7h40 ou no sentido Centro-bairro, o atendimento ao Jardim Ypu ocorre pela linha 4944/Rubem Berta Jardim Ypu.



494/Rubem Berta/Protásio e 4944/Rubem Berta/Jardim Ypu - Reativação da linha 494/Rubem Berta/Protásio nos horários de pico da manhã no sentido bairro-Centro. Oferta de oito viagens por dia, com viagens saindo do bairro das 5h40 às 7h13. A partir das 7h23, o atendimento será realizado pela 4944/Rubem Berta Jardim Ypu. Redução de seis minutos no tempo de viagem.



436/Jardim Ipe - Regularização dos intervalos entre as viagens no pico da manhã (das 6h às 9h), que passam a ser a cada 30 minutos.



Sistema de lotação



10.7/Belém Novo e 10.71/Belém Novo via Chapéu do Sol – Aos sábados (a partir de 19 de setembro) haverá ampliação de oito viagens por dia, passando de 36 para 44 viagens, sendo 22 por sentido. Redução do intervalo médio entre viagens das 13h às 20h de 45 minutos para 32 e redução de 29% do tempo de espera. Em dias úteis, haverá ampliação de oito viagens por dia, passando de 62 para 70 viagens, sendo 35 por sentido. Redução do intervalo médio entre viagens no entrepico (das 9h às 16h) de 30 minutos para 25. O intervalo médio entre partidas nos horários de pico (das 6h às 9h e das 16h às 19h) será de 20 minutos, com redução do tempo de espera de 16%.



10.6/Restinga – Ajuste na tabela horária no pico da manhã (das 6h às 9h), com redução de uma viagem na faixa das 6h e acréscimo de uma viagem na faixa das 7h.