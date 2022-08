Porto Alegre tem baixo movimento no 1° dia da campanha de multivacinação de crianças e adolescentes

publicidade

O primeiro dia da campanha de multivacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos incompletos foi marcado por movimento reduzido nas unidades de saúde de Porto Alegre. O tempo parcialmente nublado e a ausência de campanhas chamando a população para a vacinação estão entre as causas da baixa procura por vacina. Na Unidade de Saúde Modelo, no Santana, nenhuma criança de 1 ano a 5 anos incompletos tinha tomado a vacina contra a poliomielite até às 11h.

A enfermeira Karen Weingaertner Del Mauro reforça que a campanha multivacinação e contra a poliomelite ocorre até 9 de setembro. "A gente vai estar disponível para todas aquelas crianças e adolescentes que tiverem alguma vacina atrasada pelo calendário do Plano Nacional de Imunizações. Elas podem vir nos procurar para fazer a atualização. E no dia 20 de agosto a gente vai ter o dia D de mobilização nacional, que vai ser um sábado, quando a unidade vai estar aberta para receber as crianças e todos os adolescentes que precisarem atualizar a carteira", observa.

Ela destaca a importância de os pais levarem os filhos até as unidades de saúde para tomar o imunizante contra a poliomelite. A dose da vacina será administrada via oral em todos aqueles que já fizeram as três doses da VIP, que é a injetável. Apesar do movimento fraco na unidade de saúde, Karen afirma que a vacinação tem por objetivo evitar o maior número de casos. Conforme Karen, desde o início da pandemia em 2020, os números da vacinação contra a poliomelite vêm apresentando queda no Estado. "A poliomielite é uma doença que acomete crianças e pode causar paralisia infantil. É de extrema importância que todas as crianças estejam imunizadas para evitar novos casos", alerta.

Ela destaca que a vacinação contra a Covid-19 para adultos - realizada na unidade instalada no Shopping João Pessoa - pode registrar maior movimento do que nos últimos dias, quando houve queda da procura por vacina. "O nosso maior movimento tem sido pelas doses de reforços", destaca. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em relação à multivacinação não há meta a ser atingida, pois esta etapa servirá para que o esquema vacinal das crianças ou adolescentes seja completado.

O público estimado para a gotinha extra da vacina contra a pólio é de 66 mil crianças em Porto Alegre, ou seja, a meta é atingir 95% do público-alvo. A SMS informa que as vacinas do calendário podem ser feitas de forma concomitante, incluindo a imunização contra Covid-19. A recomendação é de que a situação vacinal das crianças e adolescentes seja verificada pelos pais ou responsáveis em uma unidade de saúde.

