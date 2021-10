Porto Alegre tem movimento intenso na retomada da aplicação da vacina AstraZeneca

publicidade

Porto Alegre teve um movimento intenso nos pontos de vacinação com a retomada da aplicação da vacina AstraZeneca neste sábado. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), mais de 3 mil doses do imunizante fabricado pela Fiocruz foram disponibilizados para o dia de hoje na Capital.

No Shopping João Pessoa, no final da manhã, a fila estava chegando até a avenida Ipiranga. De acordo com a coordenadora da ação, Karen Del Mauro, a espera de atendimento tem sido de no máximo 40 minutos. "A procura tem sido grande desde o início do atendimento", observou. No local, foram oferecidas a primeira dose de Pfizer, a segunda de AstraZeneca e Coronavac, e a terceira dose de Pfizer.

Ainda bem que há muitos profissionais da saúde aplicando as vacinas no Shopping João Pessoa e a fila anda rápido. @correio_dopovo @RdGuaibaOficial @recordrsoficial pic.twitter.com/up5rnPc36c — Alina Souza (@alinasouzafoto) October 2, 2021

A vacinação está liberada para pessoas com mais de 12 anos, mas predominam adultos da faixa etária de 30 anos na busca pela imunização. A servidora pública Lousy Pereira Rodrigues, de 32 anos, fazia parte desse grupo. Natural de Natal, Rio Grande do Norte, ela reside há oito anos em Porto Alegre. Junto com seu namorado, Elton Benini, de 31, tomou a segunda dose da AstraZeneca. “É uma felicidade indescritível”, comemorou. “A gente fica com esperança de que tudo isso deve passar, é uma luz no fim do túnel”, completou.

Todas as pessoas com 12 anos ou mais estão aptas a receber a primeira dose. Além disso, já está sendo oferecida a dose de reforço para porto-alegrenses a partir dos 70 anos. Neste sábado, a imunização está sendo oferecida nas unidades de saúde Assis Brasil, São Carlos e Tristeza, e no Shopping João Pessoa, até as 17h. No domingo, será realizada uma ação especial em cinco pontos da Restinga.

Unidade de Saúde São Carlos tem fila para vacinação contra Covid-19 neste sábado



🎥Alina Souza pic.twitter.com/2zVqRjBqMP — Correio do Povo (@correio_dopovo) October 2, 2021

Quem for fazer a primeira dose deve apresentar documento de identidade com CPF. No caso da segunda dose, basta levar o comprovante da primeira aplicação e ter cumprido prazo mínimo estabelecido – oito semanas para a Pfizer, 28 dias para a CoronaVac e dez semanas para a AstraZeneca.

No caso da terceira dose, pessoas com 70 anos ou mais, devem ter recebido a segunda aplicação há mais de seis meses. É preciso levar o comprovante de vacinação. Já pessoas de diferentes idades mas com alto grau de imunossupressão devem ter completado o esquema vacinal há pelo menos 28 dias. Estas devem apresentar documento de identificação, carteira de vacinação com o registro das duas doses e comprovante da condição de saúde.

Onde se vacinar neste sábado até as 17h:

Shopping João Pessoa (avenida João Pessoa, 1831, bairro Farroupilha, Loja 01).

Unidade de Saúde Assis Brasil (avenida Assis Brasil, 6615, bairro Sarandi).

Unidade de Saúde São Carlos (avenida Bento Gonçalves, 6670, bairro Agronomia).

Unidade de Saúde Tristeza (avenida Wenceslau Escobar, 2442, bairro Tristeza).

Onde se vacinar no domingo na Restinga

Esplanada da Restinga (avenida João Antônio Silveira), das 9h às 13h.

Associação Vida Nova (Estrada do Rincão, 4060), das 9h às 10h30.

Esquina da avenida João Antônio Silveira com rua Adão Benedito Lopes Brandão

(Castelo próximo ao Corpo de Bombeiros), das 9h às 10h30.

Escola de Educação Infantil Santa Catarina da Restinga (avenida Luiz Francisco Zanella, 1001), das 11h30 às 13h.

Escola Estadual de Ensino Médio José do Patrocínio (rua Belize, 261), das 11h30 às 13h.

Veja Também