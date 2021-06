Porto Alegre tem movimento tranquilo na vacinação para pessoas com 57 anos sem comorbidades

publicidade

Porto Alegre contemplou, nesta terça-feira, mais dois grupos na vacinação contra a Covid-19. Homens e mulheres, a partir de 57 anos, sem comorbidades, e profissionais da Educação do ensino médio estadual se somam aos públicos que já vinham recebendo a vacina. Apesar da ampliação de pessoas para imunização, não houve tumulto e o movimento foi tranquilo na maioria dos locais, com filas pouco extensas.

A primeira dose foi disponibilizada em 34 unidades de saúde e nos drive-thrus da PUCRS, e nos hipermercados Big Sertório e BarraShoppingSul. Também foram aplicadas as vacinas AstraZeneca e Pfizer para doses 1 e 2.

Os locais com maior procura pela vacina foram o Centro de Saúde Modelo, no bairro Santana, e a Unidade de Saúde do IAPI. “Da família, sou o quarto a tomar. Meus dois irmãos e minha mãe já tomaram. Só faltava eu. Vou me sentir mais tranquilo e mais seguro. Tem que tomar. É fundamental”, contou Marcos Dutra Barbosa, 57 anos, que procurou o IAPI pela manhã e esperou pouco mais de 30 minutos para receber a vacina.

Com baixa procura nessa segunda-feira, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) concentrou os locais de aplicação da dose 2 da Pfizer apenas nas unidades de saúde Belém Novo, Panorama e Rubem Berta.

Veja Também