Porto Alegre terá dois novos albergues a partir de agosto

Prefeitura de Porto Alegre assinou na tarde desta sexta-feira o Termo de Colaboração com a Associação Beneficente Projeto Restaurar para dois novos albergues de acolhimento a pessoas em situação de rua. As unidades serão instaladas na zona norte e na região central da Capital, com abertura prevista para agosto de 2019. Serão atendidas 75 pessoas em cada novo local, das 19h às 7h, todos os dias, inclusive em finais de semana.

O investimento será de R$ 3.642.733,64 por ano. A instalações funcionarão em espaços adaptados para o serviço e terão o mesmo modelo de atendimento oferecido nos outros três albergues disponíveis em Porto Alegre: Municipal (Rua Comendador Azevedo, 215), Felipe Diel (Praça Navegantes, 41) e Dias da Cruz (Av. Azenha, 366), que atendem, em média, 350 pessoas por noite.

Contudo, com a inauguração, o Municipal será fechado. Conforme a prefeitura, a transição vai gerar aumento de 30 vagas no total, região Norte passa a ter uma unidade e melhora no atendimento e no serviço oferecido. Os acessos acontecerão através da busca espontânea – quando o próprio usuário vai até a unidade.

Nesses espaços, serão ofertados pernoite, cuidados de higiene e alimentação, oficinas e encaminhamento para serviços da rede socioassistencial e demais políticas públicas. A Capital hoje tem cerca de 4 mil pessoas em situação de rua.