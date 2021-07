Porto Alegre terá novo formato de controle sanitário para passageiros do aeroporto

publicidade

A Prefeitura de Porto Alegre anunciou, nesta sexta-feira, um novo formato de controle sanitário para passageiros que desembarcam no Aeroporto Salgado Filho, na Capital. Pessoas sintomáticas residentes da cidade ou quem for ficar hospedado por pelo menos quatro dias, poderão fazer testes de RT-PCR para detecção do novo coronavírus. O protocolo para garantir o acesso ao exame e o fluxo para atendimento da demanda estão em construção e serão divulgados nos próximos dias.

O novo formato substituirá a ação de controle sanitário realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS), em junho. “A intenção é manter a vigilância de entrada de novas variantes do coronavírus na cidade, mediante oferta de testagem em laboratórios parceiros ou em unidades de saúde da rede municipal”, explicou o diretor da DVS, Fernando Ritter.

Ritter apresentou, nessa quinta-feira, o resultado da operação de controle sanitário realizada na área de desembarque entre os dias 14 e 27 de junho. Além de frisar os números da ação, o diretor explicou que a experiência vai gerar a emissão de recomendações a todos os parceiros: Fraport Brasil, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e companhias aéreas.

Segundo Ritter, durante os dias de ação, foram realizados 6.203 testes rápidos de antígeno, com detecção de 55 casos positivos, atuação de 51 profissionais da DVS, 61 estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e nove professores da universidade, em três turnos, da chegada do primeiro voo até o último do dia pousar na cidade. “Observamos que 52,7% dos casos positivos eram de pessoas que embarcaram sintomáticas, o que é muito preocupante”, disse o gestor.

Protocolos

Entre as recomendações, está atualização do protocolo e indicação do uso de máscaras nas aeronaves, operações coordenadas como a realizada em Porto Alegre em áreas de embarque de outros aeroportos brasileiros, triagem de pessoas sintomáticas no embarque, com realização de testagem por Teste Rápido de Antígeno, e oferta de máscaras cirúrgicas ou N95 a viajantes.

O resultado da experiência da Capital será encaminhado para outras esferas de governo. Documento assinado pela SMS, Secretaria Estadual de Saúde e Ufrgs, com anuência do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, será emitido aos parceiros (companhias aéreas Latam, Gol e Azul, Anvisa e Fraport Brasil, administradora do aeroporto), Ministério da Saúde, Casa Civil da Presidência da República, Agência Nacional de Aviação Civil, presidência da Anvisa e Governo do Estado.