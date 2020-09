Porto Alegre ultrapassa 25 mil casos de Covid-19

publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) reportou 530 novos casos de Covid-19 nesta quarta-feira em Porto Alegre. Segundo a pasta, a Capital totaliza 25.213 e 716 óbitos pela doença desde o começo da pandemia.

Até o momento, 20.345 pacientes já se recuperaram da doença, enquanto 4.868 seguem em tratamento. O número representa um avanço em relação a última terça-feira, em que 3.952 casos eram considerados ativos. Apesar do crescimento, o dado é inferior ao da semana passada, quando, no dia 25 de agosto, haviam 6.022 pacientes com a doença no organismo.

Ocupação nas UTIs avança e passa de 91%

A taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) adulto de Porto Alegre estava em 91,47% na noite desta quarta-feira. As internações relacionadas à Covid-19 representavam 50,33% dos 751 pacientes em UTIs adulto da Capital, chegando a 382 no total. Eram 349 casos confirmados e 33 suspeitos do novo coronavírus. Além disso, 15 pacientes com a Covid-19 estavam em emergências hospitalares aguardando por leitos de UTI.