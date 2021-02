Porto Alegre ultrapassa a marca de 100% de ocupação em UTIs

publicidade

O que estava ruim, piorou ainda mais. E, neste sábado, Porto Alegre ultrapassou a marca de 100% dos leitos de UTI ocupados, conforme dados da Secretaria Municipal da Saúde. Às 17h30min deste sábado, havia 101% de ocupação nos centros de terapia intensiva da Capital.

Segundo a SMS, dos 861 leitos operacionais, 25 estavam bloqueados, enquanto 845 pacientes eram tratados. Desse contingente, 451 tinham dignóstico positivo para o coronavírus e outros 64 eram considerados casos suspeitos. O número de pessoas com Covid-19 na emergência aguardando uma vaga na UTI era de 136.

Dos 17 hospitais monitorados pela SMS, sete (Moinhos de Vento, Santa Casa, São Lucas, Divina Providência, Vila Nova, Restinga e Santa Ana) operavam com lotação completa em suas UTIs. Os demais, à exceção do Fêmina, do HPS e do Porto Alegre, operavam pelo menos 95% da capacidade.

A maior ocupação se dava no Moinhos de Vento, com 115%, que funcionava com 115% da capacidade. No CTI do Moinhos, há 66 leitos operacionais, mas havia 76 internados. Os leitos excedentes são de retaguarda e foram abertos na última semana. Dos 76 pacientes, 64 estavam com Covid-19.

De acordo com o balanço mais recente da SMS, de ontem, Porto Alegre já superou a marca de 103 mil casos de Covid-19. A doença causada pelo coronavírus está relacionada a e 2.385 óbitos na Capital.

Nesta semana, Porto Alegre ampliou a vacinação para idosos a partir de 82 anos. Até ontem à noite, 103.839 pessoas haviam começado a sua imunização, enquanto 34.551 já tinham tomado as duas doses da vacina.