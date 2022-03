Porto Alegre vacina mais de 60% das crianças acima de cinco anos contra a Covid-19

publicidade

Porto Alegre avançou na vacinação infantil, chegando a 71.523 crianças imunizadas contra a Covid-19. Isso equivale a 60,53% do público estimado, que é de 118.158 crianças de 5 a 11 anos. O quantitativo corresponde ao período de 19 de janeiro até 2 de março. Nos balanços anteriores, divulgados nos dias 14 e 21 de fevereiro, o número de crianças vacinadas era de respectivamente 47.944 (40,57%) e 62.944 (53,27%).

Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde e foram obtidos junto às unidades de saúde. Os quantitativos que constam no painel Vacinômetro são menores, já que não era possível registrar as doses no sistema do Ministério da Saúde no início da vacinação.

A primeira dose de Coronavac está disponível para todas as crianças de seis a 11 anos, exceto as imunocomprometidas, em 25 unidades de saúde. Já a primeira dose da vacina pediátrica da Pfizer é oferecida em 14 unidades de saúde para todas as crianças de cinco a 11 anos. Confira os endereços aqui.

Para aumentar o percentual de crianças vacinadas, a prefeitura promove neste sábado a segunda edição do Dia C da Vacinação Infantil.

