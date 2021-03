Postos de saúde abrem para desafogar as emergências das UPAs em Porto Alegre

publicidade

A prefeitura de Porto Alegre abriu novamente as unidades de saúde básica (postos de saúde) no fim de semana para atendimento de pacientes com sintomas respiratórios. A medida tem a finalidade de desafogar as emergências das unidades de pronto atendimento (UPA), que estão operando além dos seus limites. A ação aconteceu no fim de semana passado e atendeu 1.255 pessoas. A abertura excepcional dos locais é para receber pessoas com problemas respiratórios e não será feita aplicação de vacina contra a Covid-19.

Serão12 unidades abertas no sábado (13) e nove no domingo (14), que prestarão atendimento médico, orientações e encaminhamentos para reduzir a demanda das UPA’s.

Conforme a coordenação do posto de saúde na Lomba do Pinheiro, o movimento neste sábado (13), das 10h às 16h, foi superior ao registrado há uma semana. A procura foi feita por pacientes de todos os perfis, mas com casos mais graves apresentados pelos idosos. Uma equipe formada pela gerente do posto, dois médicos, dois enfermeiros,um farmacêutico, seis técnicos de enfermagem, uma recepcionista e uma pessoa na higienização, totalizando 14 pessoas ajudaram no atendimento, sendo alguns vindos de outras unidades da Capital.

Ao chegar, o paciente passa pela triagem e recebe uma notificação ou um atestado, conforme o estado de saúde apresentado. A notificação é dada caso seja necessária a realização do teste RT-PCR, que é feito na tenda Covid montada no posto. O material coletado vai para um dos laboratórios do Sistema Único de Saúde (SUS), que fornece o resultado em torno de 72 horas. Já o atestado é emitido quando os sinais são menos evidentes, já que todo sintomático respiratório deve ficar em isolamento.

Unidades de saúde abertas sábado e domingo, das 10h às 20h, em parceria com Santa Casa de Misericórdia, Hospital Vila Nova e Divina Providência:

- CF Álvaro Difini

- US Diretor Pestana

- US Morro Santana

- US Tristeza

- US Moradas da Hípica

- US Lomba do Pinheiro

- US São Carlos

- US Moab Caldas

- US Assis Brasil

Unidades de saúde abertas sábado, administradas pelo Grupo Hospitalar Conceição:

Unidade Conceição – 8h às 14h

US Sesc – das 8h às 14h

Unidade Parque dos Maias – 8h às 12h