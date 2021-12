Pré-Réveillon com roda de samba anima a Cidade Baixa, em Porto Alegre

publicidade

No dia 26, o último domingo do ano, se realizou a 8ª edição do Pré-Réveillon organizada pelo Puro Asthral, grupo de samba de raiz de Porto Alegre. O evento ocorreu na Travessa dos Venezianos, entre as ruas Lopo Gonçalves e Joaquim Nabuco, no bairro Cidade Baixa. O evento foi gratuito, com colaboração no chapéu para os músicos e contou com o apoio dos comércios instalados na Travessa. A roda de samba começou ainda a tarde, às 17h30, e finalizou às 21h30, atraindo público de jovens, adultos, crianças e até mesmo idosos.

Natália Santos, cantora do Grupo Samba de Rolê, sempre partipa do evento e lamentou 2021 como um ano difícil para os sambistas. "Como tenho outro trabalho, também sou fisioterapeuta, não senti tanto o impacto, mas os meus amigos e colegas de grupo passaram muito trabalho com a pandemia, não tinham onde tocar". A Associação dos Músicos do RS chegou a fazer um trabalho de arrecadação de cestas básicas para ajudar as famílias dos sambistas e outros artistas que se encontravam sem renda. "Agora no finalzinho do ano já estamos encontrando bastante serviço e esperamos que siga assim no próximo ano", diz Natália otimista. "Mas mais que o dinheiro, nós sentimos falta foi da música e do público", confessa.

O barbeiro Fábio Moraes foi pela primeira vez ao Pré-Réveillon e está com as expectativas altas para a volta dos eventos de samba. "Acredito que o ano que vem vai ser o ano da virada e que as coisas vão se normalizar", opinou. Clauciane Santos é frequentadora assídua das rodas de samba da capital gaúcha e pensa que o samba "sempre faz falta". "Eu curto muito o carnaval de blocos de rua. Acho que é importante que ele volte para a Cidade Baixa, lugar onde nasceu o Carnaval de rua de Porto Alegre", avaliou. A Travessa dos Venezianos foi escolhida pelo Grupo Puro Asthral para homenagear a Escola Imperadores do Samba, berço carnavalesco, cuja sede inicial é simbolizada por um terreno localizado à frente da Travessa Venezianos.

A prefeitura de Porto Alegre ainda não confirmou a volta desfiles de blocos de rua em 2022, mas anunciou volta dos desfiles de Escola de Samba no Complexo do Porto Seco. A festa está programada para acontecer entre os dias 18 a 20 de março. O período de Carnaval para 2022 tem data para acontecer oficialmente entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março.