Prêmio principal da Mega-Sena acumula para R$ 33 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2276 da Mega-Sena, realizado neste sábado. De acordo com a Caixa, o prêmio principal acumulado para o próximo sorteio, na quarta-feira, será de R$ 33 milhões.

Os números sorteados neste sábado foram: 05-15-18-27-49-57

Conforme a Caixa, 75 apostas ganharam R$ 36.939,97 na quina. Outras 5403 acertaram a quadra e poderão ser trocadas por R$ 732,52.