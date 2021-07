Prefeito de SP diz que cemitérios estão "no limite" da capacidade

publicidade

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) afirmou, na quinta-feira (1º), durante a entrega do Plano de Metas da gestão à Câmara Municipal de São Paulo, que os cemitérios da capital estão "no limite" de sua capacidade em função da pandemia do corornavírus. "Estamos no nosso limite de espaço nos cemitérios por conta da covid", disse.

Nunes disse ainda que a ampliação dos cemitérios da cidade será uma dificuldade a ser enfrentada no próximo ano. "Vamos ter que ampliar os cemitérios. Temos uma dificuldade para enfrentar o ano que vem", disse ele aos vereadores. "Iniciamos a contratação de um novo crematório na Vila Alpina, um investimento de R$ 3 milhões e com os equipamentos, câmaras frias, de R$ 5 milhões."

No plano de metas da gestão apresentado, o prefeito afirmou que uma possibilidade a ser debatida pelos vereadores e pela população é o projeto da cremação social. "Por que não podemos oferecer isso para a população pobre, que depende do enterro social, não pode optar pela cremação social? Por que ele não pode ter direito? Vamos mandar para a câmara. É uma coisa chata de falar de enterro e cremação, mas a gente precisa discutir a questão da cremação social."

O prefeito comentou ainda sobre o planejamento para o Carnaval e o Reveillon no próximo ano. Segundo Nunes, haverão duas comissões para debater os temas acompanhadas das equipes de saúde. "O carnaval será tratado de duas formas, o de rua e o de sambódromo, pelo tamanho que a gente espera que seja. Deve ser o maior Carnaval da história", afirmou

"Chegando a 70% da população adulta elegível vacinada, hoje estamos em 56%, vamos começar a fazer um processo de reabertura dos nossos espaços públicos como Anhangabaú e Paulista e esse grupo de carnaval vai estar interagindo com esses outros grupos para a cidade poder voltar a ter renda."