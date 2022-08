Prefeito quer decretar situação de emergência no bairro Ponta Grossa, em Porto Alegre

publicidade

O prefeito Sebastião Melo quer decretar estado de emergência no bairro Ponta Grossa, na zona Sul de Porto Alegre. Como mostrado pelo Correio do Povo, moradores da região se reuniram no fim de semana para manifestar sua preocupação com a região, que sofre com constantes alagamentos, buracos nas ruas e esgoto a céu aberto. Segundo Melo, a declaração de emergência permite que o poder público possa suprir questões de forma mais veloz, como realizar compras e contratar obras viárias.

“Preciso que a Procuradoria-Geral do Município (PGM) se manifeste nesse sentido, e eu automaticamente decreto (estado de emergência). Aí, poderemos tomar as providências necessárias”, disse o prefeito, que na terça-feira enviou equipe com drone para avaliar o bairro. No fim da tarde do último sábado, dezenas de moradores se reuniram na rotatória da avenida Juca Batista com a Eduardo Prado, no bairro Ipanema, para chamar a atenção do poder público. Segundo eles, a sensação é de esquecimento na região. Houve gritos por socorro, buzinaços e panelaços durante, além de cartazes expostos nas calçadas e durante o sinal vermelho.

Segundo os manifestantes, os problemas crônicos levam, por exemplo, crianças a faltarem a escola pelas dificuldades de locomoção e carros quebrados por conta dos buracos. Com vans escolares, a carreata foi em direção à rotatória que liga a via à entrada da região do Campo Novo. “Cansados de comer poeira”, “Prefeito, precisamos do senhor, nos ajude” e “Patrolar ruas é como enxugar gelo, mas é o que precisamos”, diziam algumas das faixas.