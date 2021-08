Prefeitos da região metropolitana pedem ampliação do prazo para adesão ao Programa Assistir

publicidade

Prefeitos da Associação dos Municípios da Região Metropolitana, a Granpal, pediram ampliação do prazo para a implementação do Programa Assistir, do governo do Estado. A associação citou, ainda, a falta de diálogo com os municípios para definição de critérios de repasses de recurso para a saúde.

O encontro foi realizado no Palácio Piratini. Conforme os representantes das gestões municipais, é preciso observar as características de cada município para os repasses.

As mudanças no programa são vistas com preocupação pelos prefeitos. De acordo com o presidente da Granpal e prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, muitos municípios podem ter diminuição nos recursos.

Durante a reunião, o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, disse que os municípios da região metropolitana podem ter perdas da ordem de R$ 200 milhões por ano. De acordo com Pascoal, a redução de repasses já começaria a ocorrer em setembro e que a forma como o programa foi proposto foi equivocada.

O encontro também teve a presença do chefe da Casa Civil, Artur Lemos Júnior, e da secretária de Saúde, Arita Bergmann.