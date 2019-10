Prefeitura assina acordo com a 99 por sistema de gestão inteligente de trânsito em Porto Alegre

publicidade

A 99, empresa de transporte urbano que integra a companhia global DiDiChuxing, entregou a Porto Alegre um sistema de gestão inteligente de trânsito, desenvolvido exclusivamente para a cidade. Chamada de Mapa de Fluidez, a ferramenta é parte de um acordo de cooperação assinado entre a empresa e a Prefeitura com o propósito de implementar ações que melhorem a mobilidade urbana na capital gaúcha. O mapa foi entregue nesta terça ao prefeito Nelson Marchezan Jr, em solenidade realizada no Salão Nobre da Prefeitura.

O Mapa fornecerá informações sobre o trânsito atualizadas em tempo real, como a velocidade média dos automóveis nas ruas e avenidas, horários de maior movimento e desempenho semafórico. A Prefeitura também poderá consultar o histórico desses indicadores e avaliar sua evolução. Com os dados fornecidos pela 99, os agentes públicos terão mais ferramentas para intervir no trânsito. Atualmente, Porto Alegre tem 1.399 semáforos em 2.800 quilômetros de vias.

Até o fim deste ano, a 99 entregará, ainda, uma versão 2.0 da ferramenta. A nova versão fornecerá uma análise inteligente dos tempos de verde e sincronismo das sinaleiras. A tecnologia analisa os tempos atuais e propõe ajustes para reduzir congestionamentos e dar mais fluidez ao tráfego. Os dados agregados coletados pela 99 alimentam o sistema e ajudarão a EPTC a planejar desde intervenções pontuais até uma revisão semafórica mais completa.

O gerente de Políticas Públicas na 99, Miguel Jacob, explica que os dados mostrados pelo sistema são provenientes do GPS dos motoristas conectados à plataforma e coletados a cada dois segundos, em média. "Agregados, eles permitem uma visualização da velocidade média das vias praticamente em tempo real, o que agiliza a tomada de decisão e pode colaborar para a implementação de políticas públicas com estatísticas reais sobre a capital gaúcha, e não somente informações de aglomerados urbanos similares. É a fotografia em movimento da cidade para pensar o presente e o futuro com mais clareza”. Porto Alegre é a primeira cidade brasileira a receber esta tecnologia desenvolvida por técnicos brasileiros e chineses.

Na China, mais do que oferecer uma gama de modais, os cientistas de dados da DiDi estão trabalhando com governos locais em mais de 20 cidades para melhorar a eficiência dos sistemas de gerenciamento de transporte urbano usando tecnologia de big data e inteligência artificial. Em algumas localidades, como em Guangzhou, a gestão possibilitou redução de congestionamentos e aumento de 42,3% na velocidade média nos principais corredores de tráfego.

“Isso tem interferência direta na qualidade de vida das pessoas. Uma cidade inteligente é mais fluida, integra modais e devolve tempo para os moradores. Além disso, os técnicos também podem usar a ferramenta para planejar políticas públicas de transporte, por exemplo, para desenhar áreas calmas e mais seguras para pedestres, ou até mesmo medir o impacto de obras no trânsito”, completa Jacob.

“Estamos entregando para a cidade uma ferramenta que permite a maior eficiência do gestor público na mobilidade de seus moradores. Isso mostra o quanto procuramos encontrar soluções que facilitem a vida de todos”, comenta a gerente de Operações da 99 em Porto Alegre, Clarissa Brasil.

Em maio do ano passado, a 99 entregou para a cidade um “mapa de calor” da madrugada, que identifica os principais locais de embarque e desembarque no aplicativo, num indicativo de "áreas de risco" onde a mistura álcool e direção pode estar presente. Desde então, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) pode organizar ações educativas em bares e estabelecimentos similares com foco na prevenção.