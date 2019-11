Prefeitura bloqueia faixa da Beira-Rio para criar ciclovia temporária na Capital

publicidade

A prefeitura de Porto Alegre esclareceu, na noite desta segunda-feira, a motivação para pintura e isolamento de uma das faixas da avenida Beira-Rio. A circulação de veículos automotores, no sentido bairro-centro, ficará em apenas duas pistas, enquanto uma terceira será usada temporariamente como ciclovia.

O objetivo é substituir o trecho de faixa especial para bicicletas do lado oposto da avenida. Conforme a prefeitura, por conta das obras de revitalização do trecho 3 da orla do Guaíba, o percurso para ciclistas não ofereceria segurança no ponto original, que será bloqueado.

A partir da rua Nestor Ludwig, a ciclovia segue o seu trajeto normal no sentido Centro-bairro da pista. As ações são coordenadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Smim) e pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).



A estimativa é que a sinalização esteja concluída até o fim da semana. A faixa que receberá a ciclovia e a calçada já está recebendo pintura, os tachões para delimitar a ciclovia/passeio e a instalação das placas de sinalização necessárias. “A ação é necessária porque o trecho vai receber intenso tráfego de caminhões no sentido Centro-bairro, de segunda-feira a domingo, 24 horas por dia”, destaca o secretário da Smim, Marcelo Gazen.

Nos dias úteis, o trânsito de veículos será normal na av. Edvaldo Pereira Paiva (Beira-Rio), nos dois sentidos; Aos sábados, domingos e feriados, o bloqueio atual no sentido Centro-bairro para área de lazer será invertido entre o Viaduto Abdias do Nascimento e a av. Ipiranga para a pista sentido bairro-Centro. Ficarão proibidas as conversões e retornos dos veículos à esquerda na av. Edvaldo Pereira Paiva (Beira-Rio). O trânsito de veículos ficará liberado no sentido Centro-bairro.