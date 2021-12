Prefeitura de Porto Alegre irá mapear áreas de preservação permanente

publicidade

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Porto Alegre irá contraar uma consultoria para mapear áreas de preservação permanente. O pregão eletrônico, no valor estimado de R$ 1,7 milhão, foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira.

A sessão pública será no dia 4 de janeiro, às 10h. As APPs são espaços territoriais especialmente protegidos, de acordo com o disposto no inciso III, § 1º, do art. 225 da Constituição Federal.

O estudo propiciará a criação de um sistema integrado de gestão, incluindo mapeamento, categorização, fiscalização, recuperação e monitoramento. Os resultados dos estudos poderão ser integrados ao processo de revisão do Plano Diretor.

De acordo com o secretário Germano Bremm, o diagnóstico desses locais fortalece a capacidade do município em fazer análises e tomar decisões para fortalecimento de políticas públicas.

O prazo para apresentação do levantamento será de sete meses a partir da assinatura do contrato.