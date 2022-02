Prefeitura de Porto Alegre lança consulta pública sobre Plano da Mata Atlântica

publicidade

A população tem até o dia 8 de março para participar da consulta pública de Percepção Ambiental, promovida pela prefeitura de Porto Alegre. A iniciativa tem o objetivo de ouvir a sociedade para elaborar o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA). A pesquisa irá fornecer subsídios ao estudo que pretende fortalecer a gestão ambiental municipal e a capacidade de análise, decisão e formulação de políticas públicas ligadas à gestão da biodiversidade.

O plano está sendo desenvolvido pela empresa Profill Engenharia e Ambiente S.A., sob supervisão da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), e tem como objetivo identificar e mapear áreas remanescentes do bioma Mata Atlântica, estudar a sua situação atual e propor ações de conservação, recuperação e proteção.

No início de fevereiro, foi realizada a capacitação do Grupo de Trabalho do PMMA, com o intuito de nivelar o conhecimento, abordando objetivos, fluxo do processo de elaboração e etapas de organização, elaboração, aprovação e diretrizes de implementação do estudo.

Outra atividade a ser realizada é a Oficina Territorial, marcada para o dia 09 de março. Estão sendo convidadas instituições públicas e privadas e organizações sociais diretamente vinculadas ao tema. O objetivo é reunir contribuições ao diagnóstico da situação dos remanescentes de mata atlântica.