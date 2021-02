Prefeitura de Porto Alegre lança edital para revitalização da Praça Montevideo

publicidade

A prefeitura de Porto Alegre abriu chamamento público para reforma da Praça Montevideo e do entorno do Paço Municipal. Empresas ou pessoas físicas interessadas têm até 31 de março para se inscreverem no edital, publicado no Diário Oficial (Dopa) desta quinta-feira.

O documento prevê o reposicionamento e pintura do gradil existente, um novo paisagismo e sistema de irrigação, a retirada de inço da pedra portuguesa, pintura de refletores e postes de iluminação, intervenções na fonte para o seu funcionamento e do ladrilho hidráulico deteriorado no entorno da fonte. O investimento estimado para a execução de todas as melhorias é de aproximadamente R$ 900 mil.

Interessados em contribuir com o município na realização das melhorias do espaço poderão optar pela execução de todos os serviços descritos no edital ou parte deles. As propostas podem ser feitas através do e-mail parcerias@portoalegre.rs.gov.br ou pessoalmente na sede da Secretaria de Parcerias, que fica na Travessa Francisco de Leonardo Truda, 98.

As doações serão aceitas com base na cronologia de apresentação da intenção de doar. Como contrapartida, o poder público poderá autorizar a inserção do nome do doador no objeto doado ou em material de divulgação, obedecidas as restrições legais aplicáveis a cada caso.