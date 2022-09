Prefeitura de Porto Alegre nomeia 54 professores aprovados em concurso

publicidade

A prefeitura de Porto Alegre nomeou, nesta segunda-feira, 54 professores aprovados em concurso público. As nomeações, publicadas no Diário Oficial de Porto Alegre, contemplam as áreas do conhecimento de história, geografia, ciências e português.

Os cargos são efetivos e garantem estabilidade após aprovação em estágio probatório. Estão disponíveis no Diário Oficial as datas de comparecimento de cada candidato para tratar da sua nomeação. Os aprovados deverão ir até a rua Siqueira Campos, 1300, no 14º andar (auditório), portando documento de identificação válido com foto.

A secretária municipal da Educação, Sônia Rosa, afirma que a nomeação desta segunda-feira reforça o esforço para garantir que não faltem professores na rede municipal de ensino. Já para o o secretário municipal de Administração e Patrimônio, André Barbosa, a prefeitura seguirá nomeando aprovados em concursos públicos de diversas áreas. “O nosso foco é priorizar a qualificação do serviço que chega à população. Estamos buscando, constantemente, o preenchimento das lacunas existentes, principalmente em setores como a educação”, declarou ele.