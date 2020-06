Prefeitura intensifica fiscalização nos parques de Porto Alegre

publicidade

A prefeitura de Porto Alegre intensificou a fiscalização de aglomerações nos parques da cidade, com especial atenção à Orla do Guaíba, que é o parque com maior frequência de público. Um esforço conjunto das secretarias de fiscalização do município, liderados pelo Escritório de Fiscalização, atuou especificamente na Orla visando o cumprimento do artigo 11 do decreto 20.625, que proíbe as aglomerações em espaços públicos.

Durante a tarde de sábado, os agentes da fiscalização abordaram pessoas que estavam sem máscaras ou aglomeradas. Conforme o Escritório de Fiscalização, a intenção era realizar ações de prevenções, orientando a população sobre as regras dos decretos municipais. O movimento não foi tão intenso quanto o registrado no final de semana anterior, provavelmente por conta da temperatura mais baixa.

A Prefeitura ainda enfatizou que as fiscalizações devem continuar sendo feitas, diariamente, com atuação tanto nos setores de comércio, obras e serviços, quanto nos parques e praças, para verificar e orientar pelo cumprimento dos decretos.