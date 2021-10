Prefeitura monitora surtos de doença mão-pé-boca em escolas de educação infantil em Porto Alegre

publicidade

A Prefeitura de Porto Alegre informou, nesta sexta-feira, que está monitorando os casos de surtos da síndrome mão-pé-boca em instituições de educação infantil da Capital. Segundo a Equipe de Vigilância de Doenças Transmissíveis (EVDT) da Secretaria Municipal de Saúde, foram notificados, até o momento, três surtos, envolvendo 27 crianças. De acordo com a pasta, a doença é contagiosa e causada por vírus do sistema digestivo.

Conforme a dentista Evelise Tarouco, da EVDT, os sintomas mais marcantes são as lesões em mãos, pés e boca e os primeiros sinais costumam ser a dor de garganta e febre. "Em dois ou três dias surgem pequenas feridas avermelhadas nas mãos, pés e boca. Também pode ocorrer mal-estar e perda do apetite", explicou.

A infecção é mais comum em crianças de até cinco anos, embora também possa ocorrer em adultos. A transmissão ocorre através do contato direto entre as pessoas, contato com saliva, fezes e outras secreções, alimentos e objetos contaminados. As lesões de pele também transmitem a doença.

Segundo a SMS, não existe tratamento específico ou vacina. Na maioria dos casos é uma doença branda e benigna, que desaparece espontaneamente após alguns dias sem causar complicações. Quando necessário, é recomendado uso de medicações para alivio dos sintomas como dor e febre.

Para evitar a contaminação é importante seguir essas recomendações: