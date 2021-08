Prefeitura realiza leilão de 31,3 mil metros quadrados de índices construtivos de Porto Alegre

publicidade

A Prefeitura de Porto Alegre realiza nesta sexta-feira o leilão de índices construtivos de 31,3 mil metros quadrados de solo criado. As principais áreas são de 12 bairros envolvidos nas negociações, num valor total de R$ 105,6 milhões.

Este é o primeiro leilão dos índices especiais pró-mobilidade da atual gestão. A partir das 13h, o leilão será aberto ao público, na rua Siqueira Campos, 1300, no 1º andar da Loja de Atendimento da Secretaria Municipal da Fazenda - Centro Histórico.

- Edital e anexos

"A venda de índices em leilão é uma forma não tributária e fonte de recursos importante para o financiamento da infraestrutura da cidade, além de favorecer aos investidores com a venda antecipada dos índices, desvinculada do projeto de licenciamento do empreendimento, o que permite planejar suas necessidades ao longo de dez anos”, destaca o secretário da Fazenda, Rodrigo Fantinel.

Conforme nota da prefeitura, "o leilão dos índices construtivos possibilita aos empreendedores construir utilizando o máximo potencial estabelecido pelo Plano Diretor que, além de determinar a altura dos imóveis, tem regras que regulam o afastamento lateral e a taxa de ocupação da área pela construção".

As maiores quantidade ofertadas estão nos bairros Praia de Belas, Centro Histórico, Menino Deus, Petrópolis, Bela Vista, Rio Branco, Auxiliadora e Mont' Serrat. Outra área contemplada envolve os bairros Jardim Europa, Três Figueiras, Passo d'Areia e Jardim Botânico, regiões onde têm ocorrido maior interesse do mercado da construção civil.