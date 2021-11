Presidente da Federação Unimed/RS aborda temática da liderança na Federasul

publicidade

O presidente da Federação Unimed/RS, Nilson Luiz May, foi o palestrante do Tá na Mesa desta quarta-feira, evento sediado e promovido pela Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul (Federasul), no salão nobre do Palácio do Comércio, em Porto Alegre. O convidado compartilhou com os presentes diversos aspectos e elementos sobre como ser um líder positivo, tema de seu livro “Liderança Duradoura”, que teve sessão de autógrafos no local.

“A liderança é uma jornada, não um destino”, observou o médico e escritor, que contou sobre sua trajetória profissional. Os princípios e valores da liderança foram analisados pelo palestrante. “É muito difícil para um líder poder apresentar justificativas em reuniões onde muitos participantes estão do outro lado e têm outras opiniões. Mas para liderar é preciso haver uma busca incessante pela cultura, como literatura, cinema e política. O líder necessita saber conversar sobre variados assuntos”, afirmou.

Durante o Tá na Mesa, Nilson Luiz May reproduziu nos telões um trecho do filme “Perfume de Mulher”, em que o ator representado por Al Pacino expõe o que é liderar. O presidente da Federasul, Anderson Trautman Cardoso, destacou a presença do convidado e a relevância do assunto tratado, comentando acerca do 17° Congresso da entidade, que será realizado no dia 22 de novembro, no Instituto Caldeira, com o tema “Inovação: o futuro é agora”.

“Falamos hoje sobre liderança e na próxima segunda-feira teremos inovação na pauta do congresso. Inovação é o tema central da entidade, que desenvolveu uma plataforma a ser lançada na própria segunda integrando todas as afiliadas do interior do Estado, oportunizando a inserção das nossas filiadas nesse novo modelo de negócio e economia, e tratando como disseminar cultura, inovação na prática e quais as perspectivas dos setores público e privado em relação ao futuro”, antecipou o dirigente.

Prestigiaram a palestra o diretor-presidente do Correio do Povo, Sidney Costa; o diretor-presidente da Rádio Guaíba, Jefferson Torres; o presidente do Grupo Record RS, Carlos Alves, e o diretor de Comercialização e Marketing do jornal, João Müller. O Tá na Mesa de hoje foi o segundo evento presencial com limitada ocupação de pessoas, após a campanha de vacinação avançar no Estado.

