Previsão de chuva transfere abertura de drive-thru da Campanha do Agasalho

publicidade

Devido à previsão chuva e vento forte, a Defesa Civil decidiu suspender o drive-thru da Campanha do Agasalho deste sábado, no Centro Administrativo do Estado, em Porto Alegre. O drive-thru começará a funcionar na segunda-feira, às 9h, e se estenderá até as 15h.

Quem quiser doar também tem a opção de levar roupas e calçados nos pontos de coleta indicados pela Campanha do Agasalho, que são supermercados Zaffari e Bourbon, Bourbon Shopping, Moinhos Shopping, quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros e unidades do Sesc-RS.

Em razão do Distanciamento Controlado adotado para combater a transmissão do coronavírus, o governo do Estado estabeleceu um protocolo para o recebimento e manuseio das peças de roupas, calçados e cobertores, que devem permanecer em quarentena de 14 dias antes da triagem e distribuição. A medida busca evitar a disseminação do vírus e preservar a saúde dos servidores.