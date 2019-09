PRF alerta para cautela no trânsito durante o feriado

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal fez um alerta na manhã desta sexta-feira para que os motoristas tenham “cautela” no trânsito durante o feriado da Semana Farroupilha. A PRF também lembrou que reforçou o policiamento para o combate ao crime e fiscalização rigorosa de trânsito. O objetivo é “garantir a segurança e a fluidez no trânsito nas rodovias federais” do Rio Grande do Sul. Os policiais rodoviários federais observaram que, entre as principais causas de acidente, estão a embriaguez ao volante e ultrapassagens irregulares.

Na noite de quinta-feira, o efetivo da PRF foi acionado para atender um acidente com morte no km 159 da BR 470, em Nova Prata. No trecho da rodovia ocorreu a colisão entre um Volkswagen Gol e um Fiat Toro. O motorista do primeiro veículo morreu e o condutor da caminhonete ficou ferido.

Já em Bom Retiro do Sul, um pedestre foi atropelado e morto por uma Chevrolet S10 no km 12 da ERS 129, também na noite de quinta-feira. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos graves ferimentos. O Comando Rodoviário da Brigada Militar foi acionado na ocorrência.