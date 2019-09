Primavera começa com frio e sol em todo RS nesta segunda-feira

publicidade

A chegada da primavera, que inicia às 4h50min desta segunda-feira, deve ser de tempo frio e registro de temperatura negativa no Rio Grande do Sul. A presença de uma massa de ar seco deve fazer com que os moradores de São José dos Ausentes, na região de Campos de Cima da Serra, enfrentem a temperatura mínima de -1ºC e também a menor máxima do Estado, com 17°C.

Por conta do frio, segundo a MetSul Meteorologia, algumas regiões gaúchas devem ter a presença de geadas — inclusive em pontos de áreas rurais da Grande Porto Alegre. Em todas as regiões do Estado, o sol deve predominar e a segunda-feira deve ser de céu claro. Não há previsão de chuvas para nenhuma região do RS.

Apesar de um amanhecer gelado — com chance de nevoeiro e neblina nas primeiras horas do dia —, a tarde será de temperatura amena e agradável. Em Capão da Canoa, no Litoral Norte, os termômetros devem marcar a máxima de 21ºC. Já em Passo Fundo, na região do Planalto, a mínima deve ser de 5ºC e a máxima de 22°C. Em Porto Alegre e Região Metropolitana a manhã deve ser fria, com 6ºC, e a tarde agradável marcando a máxima de 22ºC.

Ainda segundo a MetSul, não há previsão de chuva para os próximos dias e as temperaturas devem aumentar gradualmente durante os próximos dias, podendo alcançar a máxima de 28ºC no próximo fim de semana.

Mínimas e máximas

Torres 8ºC / 20ºC

Caxias do Sul 3ºC / 20ºC

Vacaria 0ºC / 19ºC

Santa Maria 6ºC / 21ºC

Livramento 3ºC / 20ºC

Pelotas 3ºC / 20ºC