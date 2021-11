Primeira imagem da variante ômicron mostra muito mais mutações que a delta

publicidade

A variante ômicron do coronavírus apresenta muito mais mutações que a cepa delta, segundo uma primeira "imagem" da mesma, realizada e publicada pelo hospital Bambino Gesù de Roma.O comunicado foi publicado neste domingo.

Nesta "imagem" tridimensional, parecida com uma cartografia, "vemos bem que a variante ômicron apresenta muito mais mutações que a variante delta (que ainda apresenta um grande número de mutações), concentradas principalmente na região da proteína que interage com as células humanas", explicou a equipe de pesquisadores.

"Isso não quer dizer automaticamente que essas mutações são mais perigosas. Diz simplesmente que o vírus se adaptou mais uma vez à espécie humana gerando outra variante", informaram os pesquisadores. "Outros estudos nos dirão se essa adaptação é neutra, menos ou mais perigosa".

A equipe de pesquisa do renomado estabelecimento Bambino Gesù se concentrou na busca por mutações a nível "da estrutura tridimensional da proteína spike", explicou à AFP Claudia Alteri, professora de microbiologia clínica na Universidade de Milão e pesquisadora no hospital romano citado. Essa proteína, que é a parte do vírus "que se estuda com mais atenção", é "responsável pelo reconhecimento do receptor humano e da entrada do vírus dentro das células". "É na spike que os anticorpos monoclonais agem e, consequentemente, as vacinas", destacou.

A imagem foi feita "a partir da análise de sequenciamentos dessa nova variante fornecidas à comunidade científica" e procedentes principalmente "de Botsuana, África do Sul e Hong Kong". "Essa imagem, que representa um pouco o mapa de todas as variantes, descreve mutações da ômicron, mas não define o papel" que elas têm, segundo Claudia Alteri.

"A partir de agora, será importante definir, mediante experimentos de laboratório, se a combinação dessas combinações pode ter um impacto na transmissão ou na eficácia das vacinas, por exemplo", considerou.

