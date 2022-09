Primeiro dia do Acampamento Farroupilha tem grande público e crianças perdidas

publicidade

Depois de dois anos sem ocorrer no formato presencial, em razão da pandemia da Covid-19, o Acampamento Farroupilha volta ao modelo tradicional e recebe o grande público. O primeiro dia, oficializado pelo acendimento da Chama Crioula, já deu o tom do que deve ser a movimentação até o dia 20 de setembro nas dependências do Parque Harmonia.

A presença dos visitantes foi forte e acentuou-se mais para o fim da tarde e começo da noite , causando dificuldade de deslocamento entre os piquetes, e formando um cenário propício para começar o registro de crianças perdidas. Segundo os policiais da 1ª Delegacia de Polícia Civil, cerca de cinco crianças com idade entre 2 e 6 anos perderam-se dos familiares no meio da multidão até as 19h30min. A mais velha tinha 8 anos.

A recomendação policial é redobrar a atenção com as crianças, pois essas que se perderam no primeiro dia foram encontradas, mas é preciso evitar situações que possam aumentar riscos de desaparecimento. A Polícia Civil, a Brigada Militar e a Guarda Municipal estão com piquetes instalados no espaço para fazer atendimentos e manter a segurança no local.