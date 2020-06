Primeiro domingo do inverno tem calor no Rio Grande do Sul

publicidade

O primeiro domingo do inverno de 2020 será marcado pelo calor em muitas cidades do Rio Grande do Sul no período da tarde. O sol aparece com nuvens, mas ocorrem períodos de maior nebulosidade em algumas regiões. Influência de uma frente quase estacionária traz chance de chuva isolada e passageira, sobretudo da tarde pra noite, especialmente no Oeste, Centro e Sul gaúcho.

Algum temporal isolado não é afastado. Vento de Norte vai soprar moderado com rajadas encostas de Serra, de Serra e vales. Em Porto Alegre, a temperatura deve variar entre 17ºC e 29ºC.

O inverno deste ano não será rigoroso. Temperatura acima da média é prevista, mas com eventos de muito frio. A chuva ocorrerá regularmente com grande variabilidade em volume de região pra outra. Estação terá chuva acima ou abaixo da média conforme a região, mas será suficiente pra aliviar mais a estiagem.