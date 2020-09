Procura por álcool em gel e máscaras segue intensa nas farmácias de Porto Alegre

publicidade

A procura por produtos como álcool em gel e máscaras segue intenso nas farmácias de Porto Alegre. Nesta terça-feira, os funcionários de redes como a Panvel, Associadas e São João, no Centro Histórico, destacaram que os clientes sempre incluem os dois produtos em seus itens de compras.

Na farmácia Associadas, da rua dos Andradas, os funcionários disseram que em razão da pandemia do coronavírus, a procura pelo álcool em gel aumentou mais de 90% no meses de março e abril. "Tanto o álcool em gel quanto a máscara são produtos que se incorporaram ao cotidiano das pessoas", destacou uma atendente da farmácia. No começo da pandemia da Covid-19, o produto não estava sendo encontrado pelos consumidores nestes estabelecimentos.

Em nota, a Panvel informou que as pessoas estão conscientes da importância dos cuidados para se protegerem da Covid-19, usando máscaras e higienizando as mãos. A empresa informou que os consumidores permanecem adquirindo produtos, a diferença é que agora não há mais receio que faltem, então não há o movimento de compra de estoque dos produtos, mas sim para uso imediato.

Tanto a Panvel quanto a Associadas e a São João informaram que conseguiram equilibrar os estoques, suficientes para atender a oferta nas vendas nas lojas físicas e pela internet.

Em março, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em função da procura pelos produtos autorizou as farmácias de manipulação a prepararem e venderem álcool gel de forma direta para o público. Na época, com a medida, a agência pretendeu ampliar o acesso da população aos produtos, considerando o alto número de farmácias de manipulação em todo o Brasil. A autorização fez parte das ações de proteção para o enfrentamento da emergência de saúde de importância internacional em decorrência da Covid-19.

No mês de março, a grande procura por álcool em gel e por máscaras nas farmácias de Porto Alegre por conta da pandemia do coronavírus resultou na falta dos itens para venda. Naquele período, do final dos meses de março até abril, os produtos estavam entre os mais procurados nos estabelecimentos, segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos no Rio Grande do Sul (Sinprofar/RS).