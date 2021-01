Profissionais da saúde de Porto Alegre seguem sendo imunizados contra a Covid-19

publicidade

A vacinação contra o coronavírus segue sendo realizada nos hospitais de Porto Alegre. Nesta quinta-feira, os trabalhadores do hospital Divina Providência realizaram a imunização. Os profissionais prioritários para receberem a vacina na instituição de saúde são 600. Um total de 496 já receberam a primeira dose da vacina Coronavac, produzida pela chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan e aprovada para uso emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A vacina é realizada também nos hospitais do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), no São Lucas da Pucrs e no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). O Hospital Moinhos de Vento (HMV) já imunizou 850 trabalhadores contra a Covid-19.

Sete profissionais que atuam na linha de frente no atendimento de pacientes com a doença receberam a primeira dose da vacina na semana passada. Dois médicos, uma enfermeira, duas técnicas de enfermagem, uma fisioterapeuta e uma funcionária da área da hospedagem.

Eles representaram os colegas do Centro de Terapia Intensiva (CTI) adulto, das emergências adulto e pediátrica, e da Unidade de Internação adulto. O superintendente médico do HMV, Luiz Antonio Nasi, ressaltou o trabalho e a dedicação dos trabalhadores na linha de frente. "Agora, enfim, temos uma vacina e a esperança para renovar as energias das nossas equipes para continuar a nossa missão de cuidar de vidas”, destacou.

No São Lucas da Pucrs, as doses são aplicadas nos funcionários que atuam nas unidades de internação, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e emergência. Os demais funcionários estão sendo chamados para o processo de vacinação gradativamente, evitando aglomerações.

Após a aprovação pelo Instituto Butantan, os participantes da dose placebo do estudo Coronavac também já receberam a vacina oficial, garantindo a imunização. O processo de chamada também foi realizado com a manutenção do distanciamento social e é parte integrante dos testes que reuniram 1.335 voluntários ao longo de cinco meses. O Hospital São Lucas foi pioneiro no Estado para os testes da eficácia do imunizante junto com 15 centros pelo país, fundamentais para a aprovação e início da vacinação em todo o país.

Os hospitais e instituições de longa permanência para idosos deverão informar os dados dos profissionais e residentes a serem vacinados contra o coronavírus. A exigência consta em portaria publicada em edição do Diário Oficial de Porto Alegre. Além da identificação das pessoas a serem imunizadas, os estabelecimentos terão de apresentar declaração do responsável pela veracidade das informações.

“Nossa preocupação é dar maior transparência ao Plano Municipal de Vacinação de Porto Alegre e garantir que sejam respeitados os grupos prioritários da fase 1, prevenindo possíveis irregularidades”, ressaltou o secretário municipal de Enfrentamento da Covid-19, Renato Ramalho. As listagens e a declaração deverão ser encaminhadas à Secretaria Municipal de Saúde. Segundo a portaria municipal, o responsável pelo envio de informações falsas poderá responder por crime de falsidade ideológica.

Termina nesta sexta-feira, a vacinação de populações indígenas e quilombolas que vivem em Porto Alegre. A previsão é de que 1,5 mil pessoas sejam imunizadas, das quais mil quilombolas e 500 indígenas. As equipes seguem atuando na vacinação de profissionais de saúde e idosos acamados. A primeira remessa da vacina Coronavac para Porto Alegre vai garantir a imunização de mais de 51 mil pessoas. No momento, não haverá aplicação nos postos de saúde da Capital.

