Programa capacita jovens com deficiência por meio da gastronomia, em Porto Alegre

O Programa Yocuta vai promover a inclusão social e capacitar jovens com deficiência por meio da gastronomia em uma nova edição que será realizada este ano, em Porto Alegre. Desenvolvido pela Nestlé Professional América Latina em parceria com a UniRitter e o Instituto Social Pertence (ISP), o projeto será destinado a pessoas com deficiência intelectual de 18 a 30 anos.

Serão duas turmas de 14 alunos, que poderão contar com a presença de um familiar por participante. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 30 de julho pelo telefone (51) 99176-9191.

As atividades serão realizadas em quatro encontros semanais, na cozinha do curso de Gastronomia da UniRitter do campus Fapa. O trabalho com o primeiro grupo será desenvolvido em outubro, e o segundo, em novembro. Além das práticas gastronômicas, o cronograma dispõe de dicas comportamentais para entrevistas de emprego, montagem de currículo, dentre outros auxílios na área de RH.

Os inscritos serão selecionados pelo Instituto Social Pertence, que desenvolve atividades de sociabilização, educação, cultura, esporte, gastronomia e inclusão no mercado de trabalho. "Após conhecermos o Instituto Pertence, vimos a necessidade darmos oportunidade para jovens com deficiência, para assim termos uma abrangência ainda maior para o potencial que o Yocuta tem de transformar a vida das pessoas e das suas próprias famílias", comentou o chef Moisés Basso, coordenador do curso de gastronomia da UniRitter.

Em 2019, o Youcuta permitiu que 40 imigrantes residentes do Estado conhecessem um pouco mais do universo gastronômico e, através desse conhecimento, pudessem dar um pontapé inicial em sua carreira neste setor.