Quarta-feira será de sol e calor no RS

Uma massa de ar seco atua no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira e traz mais uma jornada de sol e calor. Será um dia com amplos períodos de céu claro e pouca nebulosidade.

De acordo com a MetSul Meteorologia, o tempo seco proporciona rápido aquecimento depois do amanhecer, e a tarde será quente, especialmente no Oeste, Noroeste e Norte. A umidade relativa do ar fica abaixo dos 20% em alguns municípios.

Em Porto Alegre, o sol predomina. A mínima na Capital será de 15°C, e a máxima chega a 31°C.

Mínimas e máximas no RS

Vacaria 8°C / 28°

Caxias do Sul 11°C / 31°C

Santa Maria 13°C / 33°C

Uruguaiana 18°C / 37°C

Santa Rosa 16°C / 39°C