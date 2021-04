Quarta será de sol entre nuvens, mas instabilidade avança no RS

publicidade

O sol aparece com nuvens nesta quarta-feira no Rio Grande do Sul, mas ainda podem ocorrer momentos de maior nebulosidade no Norte e no Leste gaúcho. Há chance de chuva muito isolada em pontos do Noroeste e do Norte do Estado. A temperatura começa a entrar em elevação.

O dia tem início com marcas amenas e agradáveis na madrugada, e faz até um pouco de frio em pontos de maior altitude e da Campanha. Aquece rapidamente com a presença do sol de manhã e a tarde terá um pouco de calor em áreas como o Oeste do Rio Grande do Sul.

As mínimas rondam os 9ºC em São José dos Ausentes e os 12º em Livramento. As máximas, por sua vez, podem chegar a 29ºC em Uruguaiana e 30ºC em Santa Rosa. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 18ºC e 29ºC.

A instabilidade avança. Chuva já afeta diversos pontos da Metade Oeste e do Sul nesta quinta, sobretudo da tarde para a noite. Na sexta-feira, as áreas de instabilidade se regeneram e atingem as mesmas regiões. Com o detalhe que na sexta os dados indicam a possibilidade de formação de nuvens de grande desenvolvimento na Metade Oeste, o que pode resultar em temporais isolados com ocorrências de granizo ou vento forte.

Os volumes de chuva, nos locais do Noroeste, do Oeste, do Centro e do Sul em que se prevê precipitação, em geral, não devem ser altos. Vão ficar, em média, entre 10 mm e 30 mm. Em pontos da Metade Oeste gaúcha, entretanto, os volumes na soma desta quinta e da sexta podem ser altos com marcas tão elevadas quanto 100 mm a 150 mm. Enfatiza-se que tais volumes mais altos serão pontuais e não generalizados sobre o Oeste do Estado.