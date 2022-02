Quase 23 mil crianças já se vacinaram contra a Covid-19 em Porto Alegre

publicidade

Proteção contra a Covid-19 não tirou o dia de folga, nesta quarta-feira, e a imunização de crianças contra a doença continuou neste feriado no Centro de Saúde IAPI, na zona norte de Porto Alegre. Foram disponibilizadas doses da vacina Coronavac a crianças de seis a onze anos. Meninos e meninas imunocomprometidos, também nesta faixa etária, e os pequenos com cinco anos de idade receberam aplicações da Pfizer. Entre 19 de janeiro, início da imunização infantil no RS, e 1º de fevereiro, 22.678 crianças já foram vacinadas, número que deve aumentar ao passo que todos os postos repassarem seus dados atualizados à Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Apesar da procura constante por doses, de famílias que chegavam inteiras ao posto e ainda ouviam calmamente as orientações dos profissionais de saúde, não houve filas, em um trabalho que manteve uma fluência durante toda a manhã. Ao entrarem no local de vacinação, as crianças se depararam com servidores ornados de fantasias e cartazes de super-heróis afixados na parede, para conquistarem a identificação da gurizada e fazer da experiência um momento positivo. É nesse clima que Ricardo Furasté, pai de Maria, nove anos, e Miro, oito anos, estava antes de os filhos serem chamados para as doses. “Só aguardava a liberação da idade e a chance de trazê-los junto”, disse, ao lado da esposa Mauren, depois de tirar selfies dos quatro para registrar o instante tão esperado. Maria entendeu que se tratava de algo importante. “Eu acho muito bom...”, sorriu, interrompida quando o seu nome foi chamado para a aplicação.

Gabriela Müller, de oito anos, estava menos falante. Reconhecendo o nervosismo da filha, Fabiana levou para o Centro de Saúde dois companheiros que ajudaram a garota a passar pela picada com mais facilidade. Elas levavam, cada um em seu colo, os bonecos Pedro Henrique e Maria Alice, como se fossem bebês, mas destacados ali como dois protetores. “Veio a família para dar uma força”, brincou a mãe. Um singelo “sim” foi a resposta de Gabriela sobre se estava feliz por se vacinar. “É o melhor para ela. A expectativa era grande para chegar a esse dia. Eu já fiz as três doses”, saudou Fabiana.

A coordenadora da imunização na unidade de saúde, Joana Marona, ressaltou que o tempo de espera não passava de 20 minutos e que mais de mil doses aguardam pelas crianças até as 16h, na rua Três de Abril, 90, no bairro Passo da Areia.

Veja Também